اختار الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء الحكم الدولي الموريتاني دحان بيده، الذي أدار المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا ساحل العاج العام الماضي، ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل حكم في العالم لسنة 2024.

وضمت القائمة، التي تشمل 20 مرشحاً لنيل الجائزة، عددا من نخبة التحكيم الدولي، بينهم الحائز على الجائزة العام الماضي، البولندي شيمون مارتشينياك، والحكم الإيطالي الشهير المعتزل «2024» دانيلي أورساتو، بالإضافة إلى الإنجليزي أنتوني تايلور.

ومثّل القارة الأفريقية في قائمة المرشحين إلى جانب دحان بيده، الحكم الجزائري مصطفى غربال، فيما حضرت الحكمة المغربية بشرى كربوبي إلى جانب الرواندية المعتزلة «2024» ساليما موكاسانجا في قائمة الحكام السيدات المرشحات للفوز بجائزة أفضل حكمة.

وكان الحكم البولندي شيمون مارتشينياك قد فاز بجائزة أفضل حكم لسنة 2023، فيما نالت الحكمة الفرنسية ستيفاني فاربار جائزة أفضل حكمة لنفس العام.