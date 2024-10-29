أعلن الجيش الموريتاني، أن إحدى سرايا المنطقة العسكرية الخامسة، تمكنت من إخماد عدة حرائق في منطقة أم اعشيش التابعة لمقاطعة باسكنو بولاية الحوض الشرقي، بعد تدخل استمر لعدة ساعات.

وأضاف في منشور له اليوم الثلاثاء، أن الوحدة المذكورة نجحت في إنقاذ مجموعة من سكان قرية أم اعشيش، بعد تلقيها طلب نجدة من عدة أسر على مشارف أدباي أهل احمد سالم التابع لباسكنو.

وأكد أن الوحدة أنقذت عددا من الأطفال والنساء، من الحريق الذي شكل تهديدا لسلامتهم، بعد أن تمت محاصرتهم خارج محيط القرية.

وأشار إلى أن المساحة الرعوية التي تضررت جراء الحريق بلغت نحو 30 هكتارا.