توفي مهاجران غير نظاميين، كانا على متن قارب يقل 81 مهاجرا، أوقفه خفر السواحل الموريتاني، ليل الاثنين/الثلاثاء، قبالة شواطئ مدينة نواذيبو شمالي البلاد، معظمهم يحمل الجنسية السنغالية.

وأفاد مراسل صحراء ميديا في نواذيبو نقلا عن مصادر أمنية، أن أحد المهاجرين، لقي حتفه في عرض البحر نتيجة الإعياء، فيما توفي المهاجر الثاني بعد وصوله إلى مدينة نواذيبو.

وأضافت المصادر أن عددا من المهاجرين الموقوفين، يعاني من حالات صحية وصفت بالحرجة، نتيجة الإعياء الذي تعرضوا له خلال رحلتهم عبر المحيط الأطلسي.