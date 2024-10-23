أعلن الجيش المالي، مقتل ثمانية مسلحين من كتيبة ماسينا، بينهم القيادي موديبو ديالو، خلال عملية في منطقة دولادجي بدائرة ليري التابعة لتمبكتو.

وتعتبر مالي موديبو ديالو مسؤولًا عن تنفيذ عدة هجمات مسلحة، وزرع عبوات ناسفة على طرق استراتيجية يستخدمها الجيش المالي.

وأكد الجيش في بيان أن مقتل ديالو يعد ضربة قوية للكتيبة التي يقودها أمادو كوفا.