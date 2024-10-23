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الأربعاء, 23 أكتوبر
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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

الجيش المالي يعلن قتل عدد من مسلحي “كتيبة ماسينا”

محمد يوسفبواسطة
أعلن الجيش المالي، مقتل ثمانية مسلحين من كتيبة ماسينا، بينهم القيادي موديبو ديالو، خلال عملية في منطقة دولادجي بدائرة ليري التابعة لتمبكتو.
وتعتبر مالي موديبو ديالو مسؤولًا عن تنفيذ عدة هجمات مسلحة، وزرع عبوات ناسفة على طرق استراتيجية يستخدمها الجيش المالي.
وأكد الجيش في بيان أن مقتل ديالو يعد ضربة قوية للكتيبة التي يقودها أمادو كوفا.
وجاء مقتل ديالو بعد أيام من إعلان الجيش المالي، نجاحه في قتل القيادي البارز في جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، فرع تنظيم «القاعدة» في منطقة الساحل الأفريقي، العزة ولد يحيى، المعروف بجُليبيب الإنصاري، في ذات المنطقة.
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