Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الأربعاء, 23 أكتوبر
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
شاهد البث المباشر لصحراء24
موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

السعودية تستضيف مؤتمرا لدعم النازحين واللاجئين في الساحل

أحمدُ ولد الحسنبواسطة

أعن في المملكة العربية السعودية، عن موعد تنظيم مؤتمر المانحين لدعم النازحين واللاجئين في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد، بالتنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR).

وبحسب ما أعن عنه فستستضيف مدينة جدة يوم 26 من شهر أكتوبر الجاري، مؤتمر المانحين، تنفيذا لقرار  الدورة التاسعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي.

وسيشهد المؤتمر انعقاد جلسة رفيعة المستوى حول تحديات الأوضاع الإنسانية في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد، بمشاركة عدد من المتحدثين البارزين.

ويهدف المؤتمر إلى تحقيق جملة من الأهداف، من أهمها زيادة الوعي بأزمة النزوح واللجوء في منطقة الساحل وبحيرة تشاد، وحشد الموارد المالية للاستجابة الإنسانية الفورية لهذه الأزمة وما يطرأ في المستقبل من تحديات في هذا الجزء الهام من القارة الأفريقية.

Mauritel

موري نت
شاركها.

المقالات ذات الصلة