غادر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني نواكشوط ليل الاثنين/الثلاثاء، قازان بجمهورية روسيا الاتحادية، للمشاركة في القمة 16 لمجموعة “بريكس”، المقررة يومي 22 و23 أكتوبر 2024.

ويرافق ولد الغزواني الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي وفد يضم الناني ولد أشروقه الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية، دمان ولد همر، سفير موريتانيا في موسكو، وسيدي ولد مولاي الزين، مستشار برئاسة الجمهورية، والحسن ولد أحمد، المدير العام لتشريفات الدولة.

وتحتضن روسيا بدءا من الثلاثاء وحتى الخميس قمة لمجموعة بريكس هي الأكبر التي تنظمها منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا بمشاركة أكثر من 20 من قادة الدول.

ومن المقرر أن يشارك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والرؤساء الصيني شي جينبينغ والبرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والتركي رجب طيب أردوغان في القمة التي تستضيفها مدينة قازان .

وألغى الرئيس البرازيلي الأحد رحلته التي كانت مقررة إلى روسيا ومن المزمع أن يشارك في القمة عبر الفيديو، وفق ما أعلنت الرئاسة البرازيلية، مشيرة إلى تعرضه لحادث منعه من السفر بالطائرة.

كما قالت روسيا إنها تتوقع مشاركة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

ومن الملفات الرئيسية المطروحة على جدول أعمال القمة، مقترح بوتين إنشاء نظام دفع خاص لبريكس، يفترض أن يكون منافسا لنظام سويفت، الشبكة المالية العالمية التي استُبعدت منها روسيا في 2022، إضافة إلى النزاع المتصاعد في الشرق الأوسط.