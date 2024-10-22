أعلنت البحرية السنغالية، أنها اعترضت، قاربا على متنه 169 مرشحا للهجرة غير النظامية، وذلك قبالة سواحل سانت لويس شمالي البلاد.

وأوضحت البحرية السنغالية، منشور لها أن ” دورية بأعالي بحار والو، اعترضت قاربا على بعد 224 كيلومترا قبالة سواحل سانت لويس، يحمل 169 مرشحا للهجرة غير النظامية” دون أن تحدد جنسياتهم.

وتعد السنغال أحد النقاط الرئيسية لآلاف الأفارقة الذين يحاولون الوصول إلى أوربا عبر معبر خطير بالمحيط الأطلسي، وعلى متن قوارب مكتضة ومتهالكة في غالب الأحيان.

وكان ما لا يقل عن 39 شخصا قد لقوا حتفهم في سبتمبر الماضي، إثر غرق قارب كان يقل مهاجرين قبالة السواحل السنغالية. وفي أعقاب توالي هذه الأحداث المأساوية، وعد الرئيس باسيرو ديوماي فاي “بملاحقة شبكات المهربين دون هوادة” .

وأعلن الاتحاد الأوروبي الأربعاء الماضي، عن تقديم مساعدات بقيمة 30 مليون أورو لمكافحة الهجرة غير الشرعية من السنغال.

وقالت المفوضة الأوروبية للشراكات الدولية، جوتا أوربيلاينن ، التي زارت دكار مؤخرا، أن هذه الأموال ستساعد سلطات السنغالية في إنقاذ المهاجرين المعرضين للخطر، ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والرفع من الوعي العام بمخاطر الهجرة غير النظامية.