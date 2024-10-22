قال وزير الصحة في الحكومة الموريتانية عبد الله سيدي محمد وديه إن مؤشرات الإصابة بالملاريا التي شهدتها بعض الولايات الموريتانية خلال الأسابيع الأخيرة، بدأت في التراجع.

وأضاف خلال جولة له في ولايات الضفة أن الزيارات التي قام بها أظهرت أن هناك عددا من الجوانب الإيجابية في النظام الصحي الوطني، ولكن بالمقابل هناك أيضا نواقص يجب العمل على معالجتها، وتطوير المنظومة الصحية، وتقويتها حتى تكون قادرة أكثر على الصمود أمام مثل هذه الحالات الطارئة.