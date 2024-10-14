أعلنت شركة ماتال، أول مشغل لخدمات الهاتف الجوال في موريتانيا، عن إنجاز توسعة كبرى لشبكتها، في حفل أقيم بنواكشوط يوم 11 أكتوبر 2024 بحضور شريكها التكنولوجي هواوي.

ووفقا لبيان من الشركة، يندرج المشروع ضمن خطة استثمارية طموحة لتعزيز البنية التحتية للاتصالات في البلاد.

وانطلق المشروع قبل أقل من سنتين وشمل تحديث جميع مكونات البنية التحتية، بما في ذلك الشبكة الأساسية Core Network، عبر إدخال معدات تقنية الجيل الخامس 5G، وتطوير الشبكة اللاسلكية باستخدام تقنية Massive MIMO (تقنية الهوائيات المتعددة) لأول مرة في موريتانيا، فضلاً عن تحديث معدات الطاقة.

ونجح المشروع في توسيع نطاق التغطية وتحسين الخدمة من خلال زيادة سرعة تدفق الإنترنت بثلاث مرات في مختلف المناطق.

تم تنفيذ المشروع على مرحلتين: انتهت الأولى في نوفمبر 2023 وشملت تعزيز الشبكة في 266 موقعًا، بينما اكتملت المرحلة الثانية في سبتمبر 2024، وشملت 217 موقعًا في عواصم الولايات وبعض المقاطعات، بالإضافة إلى تغطية خمسة محاور طرق رئيسية.

إلى جانب ذلك، ساهمت ماتال في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنفاذ الشامل، حيث قامت بتشغيل الشبكة المخصصة لتغطية المنطقة الحدودية الجنوبية من ندياغو إلى ولد ينجة، بخدمات الهاتف والإنترنت.

وفي تعليقه على المشروع، أوضح المدير العام لماتال، السيد إلياس بن ساسي، أن هذا الاستثمار يمثل خطوة هامة نحو تعزيز مكانة ماتال في توفير الإنترنت عالي السرعة في موريتانيا، مع التأكيد على مواصلة تحسين التغطية وجودة الخدمة.

من جانبه، أكد السيد الشيخ إبراهيم الحاج عمار، المدير العام لهواوي موريتانيا، التزام هواوي بدعم ماتال من خلال توفير أحدث المعدات التكنولوجية لضمان خدمات مبتكرة وذات قيمة مضافة.

تجدد ماتال من خلال هذه الخطة التزامها بدعم جهود الدولة في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز التحول الرقمي في موريتانيا.