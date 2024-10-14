أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في موريتانيا، عن تنظيم النسخة الأولى من مسابقة دول غرب إفريقيا لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية للعام 2024.

وستستمر تصفيات هذه المسابقة على مدى ثلاثة أيام من الـ12 وحتى الـ14 من الشهر الجاري، فيما سيقام حفلها الختامي في الـ16 من الشهر ذاته.

وتنطلق المسابقة في الفترة مابين 12 – 16 من شهر أكتوبر الجاري وتنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي برعاية وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية.

ويبلغ عدد المتسابقين المشاركين في هذه المسابقة 136 متسابقاً ينتمون إلى 16 دولة، في حين يبلغ عدد محكمي مسابقة القرآن الكريم 5 محكمين، وكذلك مسابقة السنة النبوية 5 محكمين من العلماء والمختصين بعلم القراءات وعلم الحديث.

ويتنافس المشاركون في أربعة فروع هي: الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملاً بالقراءات السبع المتواترة على الطريقة الشاطبية مع حُسن الأداء والتجويد وتفسير الأجزاء العشرة الأخيرة.

الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد وتفسير الأجزاء العشرة الأخيرة.

والفرع الثالث: حفظ 20 جزءاً متتالية مع حُسن الأداء والتجويد. والفرع الرابع: حفظ 10 أجزاء مع حُسن الأداء والتجويد.

أما فروع مسابقة السنة النبوية، فيتنافس المشاركون في أربعة فروع هي: الفرع الأول: حفظ 400 حديث من بداية كتاب اللؤلؤ والمرجان، فيما اتفق عليه الشيخان مع التعريف بالرواة.

والفرع الثاني: حفظ 300 حديث من بداية كتاب الموطأ مع التعريف بالرواة. والفرع الثالث: حفظ 250 حديثاً من بداية كتاب بلوغ المرام مع التخريج. والفرع الرابع: حفظ 250 حديثاً من بداية كتاب عمدة الأحكام.