أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري، إعفاء محمد صلاح، قائد المنتخب، من المشاركة أمام موريتانيا يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

وذكر اتحاد الكرة المصري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم السبت، أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن عقد جلسة مع محمد صلاح قائد الفراعنة وتم الاتفاق خلال الجلسة على إراحة اللاعب من مباراة موريتانيا المقبلة.

وشارك صلاح في مواجهة موريتانيا أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة، حيث فاز المنتخب المصري بهدفين دون رد وسجل صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 79، وذلك بعد هدف التقدم الذي سجله زميله محمود حسن تريزيجيه.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الثالثة برصيد تسع نقاط بفارق ست نقاط عن باقي منتخبات المجموعة الرأس الأخضر وبوتسوانا وموريتانيا على الترتيب.