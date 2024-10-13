قال النائب البرلماني عن حزب تواصل يحي أبوبك، إن على الحكومة أن تتخذ خطوات عملية من أجل الحوار.

وأضاف ولد أبوبك، في حديث له مع قناة صحراء 24، أن “الحوارات التي نظمت سابقا غير مشجعة للأسف الشديد، لأن الحكومة تقوم بعرقلتها”.

وفي حديثه عن “الانتقادات اللاذعة”، التي وجهها رئيس حزب تواصل، حمادي ولد سيدي المختار، أوضح ولد أبوبك، أن “المنظومة التي تحكم البلاد منظومة تتحور، في كل فترة وتلبس ثوبا جديدا”.

وأشار ولد أبوبك في سياق متصل إلى النظام الذي حكم موريتانيا في السنوات الأخيرة “قدم وعودا لم تنفذ”.

وخلص النائب البرلماني عن حزب تواصل يحي أبوبك، إلى أنهم “حريصون على استقرار البلاد، ولكن هذا لا يجلعنا نتجاهل الوضع القائم والمزري جدا والذي أنهك هذا الشعب”.