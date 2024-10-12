أطلقت وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، في مدينة نواذيبو شمالي موريتانيا، ورشات لمراجعة مشروع الاستراتيجية الوطنية لترقية الأشخاص ذوي الإعاقة تستمر تسعة أيام .

الأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة حمودي شيخنا عالي إن هنالك العديد من المكتسبات التي تحققت لهذه الفئة على المستوى المؤسسي و في مجال ترقية الحقوق و الحماية الاجتماعية مثل إنشاء إدارة مركزية للأشخاص ذوي الإعاقة و المصادقة على الأمر القانوني 043_2006 لترقية و حماية الأشخاص ذوي الإعاقة.

و كذلك المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة إلى تنفيذ برامج التحويلات النقدية لصالح اكثر من الف من أسر الأطفال متعددي الإعاقة و التكفل بالتأمين الصحي لصالح 3766 من الأشخاص ذوي الإعاقة المحتاجين و توزيع أكثر من من 12000 بطاقة شخص معاق للاستفادة من بعض الحقوق الأساسية.

وبدورها أشادت العمدة المساعد لبلدية نواذيبو بالأهمية البالغة التي تحظى بها هذه الفئة و ضرورة دمجهم في العمل مبرزة جهود البلدية لدعم هذه الفئة.

أما ممثلة صندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف فقد أكدت على استعداد هيئتها لمواكبة الجهود الكبيرة التي بذلتها موريتانيا في هذا المجال و التي تعتبر نموذجا في المنطقة.