وقع كل من المدير العام للمعهد التربوي الوطني الشيخ ولد سيدى عبدالله ورئيس مجلس اللسان العربي الخليل النحوي اليوم السبت بمقر مجلس اللسان العربي في انواكشوط اتفاقية تتعلق بسبل تحسين التدقيق اللغوي للكتاب المدرسي.

ورحب المدير العام للمعهد التربوي الوطني ، بالمناسبة بهذا الاتفاق مضيفا أن الكتاب المدرسي باللغة العربية يحتاج لأن يدقق لغويا، كما هو حال الكتاب في أي بلد، لأنه في النهاية عمل بشري.

وأشار إلى أن الاتفاق مع المجلس يُعنى بمرحلة المراجعة النهائية، ودور مجلس اللسان العربي في هذا الاتفاق يشمل تدقيق وتصحيح جميع الكتب الصادرة عن المعهد باللغة العربية.

وأوضح أن الهدف من الاتفاق هو تحاشي الأخطاء التي قد تحدث، فبعد انتهاء فرق المعهد من مراجعة الكتب وتصحيحها، سيتم إرسالها إلى مجلس اللسان العربي لإلقاء النظرة الأخيرة، ليصبح الكتاب جاهزا للطباعة والنشر.

ومن جانبه ثمن رئيس مجلس اللسان العربي ، الخليل النحوي، هذا الاتفاق، مشيدا بهذا التعاون الذي سيعزز من جودة الكتاب المدرسي.