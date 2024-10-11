قال الرئيس الموريتاني، رئيس الاتحاد الإفريقي، محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الجمعة، إن زيارة ليبيا تدخل في إطار الجهود التي يبذلها الاتحاد الافريقي، للمساهمة في تحقيق المصالحة الوطنية الليبية.

وأضاف ولد غزواني خلال ترأسه اجتماع «لجنة الاتحاد الإفريقي بشأن ليبيا»، مع رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، أنه “كلف لهذا الغرض لجنة رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الكونغولي دينيس ساسونغيسو، معتبرا أن الغرض من الزيارة هو التضامن مع الشعب الليبي، وتأكيد الانخراط في الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

وأكد ولد الغزواني أن “هذه الزيارة يراد منها أن تكون محطة حاسمة، وخطوة إلى الأمام في مجال إنهاء الخلافات بين الأشقاء الليبين”، معبرا عن ارتياحه لما سمعه من رئيس الوزراء الليبي في كلمته، وهو ما يبين استعداده الواضح لانجاح هذه المهمة.

ولفت أن ظروف ليبيا الحالية تستوجب أن يهب الأشقاء والأصدقاء لاسيما الأفارقة من أجل تقريب وجهات النظر، مؤكداً أن مكانتها الاستراتيجية رائدة في أفريقيا وفي الأمتين العربية والإسلامية.

واعتبر أن “الغاية من هذه الزيارة هي التحضير الجيد للاجتماع القادم في أديس أبابا، باعتباره أساسا لعملية سلام شاملة تفضي إلى ميثاق للمصالحة الوطنية وضمان عودة ليبيا إلى الأدوار التي كانت تلعبها؛ على أن يتم تحديد موعد ذلك الاجتماع لاحقا بالتشاور من أجل الوصول للغايات المنشودة وهي المؤتمر الوطني للمصالحة كهدف أسمى.”