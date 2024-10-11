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السبت, 12 أكتوبر
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مشروع جديد لصرفي صحي شامل في نواكشوط بأكثر من 67 مليار أوقية

محمد فال فتىبواسطة

قال المدير العام للمكتب الوطني للصرف الصحي في موريتانيا أحمد زيدان ولد محمد محمود إن الحكومة وقعت صفقة تقضي بإنشاء شبكة صرف صحي شاملة في نواكشوط بقيمة 177 مليون دولار، حوالي 67 مليار أوقية قديمة.

وأضاف ولد محمد محمود في مقابلة مع قناة «صحراء 24» أن المشروع ممول من الحكومة الموريتانية.

وأشار إلى أن الصفقة وقعت بعد مناقصة دولية للمشروع فازت بها شركة صينية، موضحا أن الشبكة من المتوقع أن «تنطلق أشغالها نهاية العام الحالي أو بداية المقبل على أن يستمر العمل فيها 45 شهرا».

وأوضح المسؤول الحكومي أن الشبكة تتكون من عدة محاور «تغطي كافة مقاطعة الميناء وتفرغ زينة ولكصر وجزءا من تيارت، فيما تبقى محاور أخرى تجري الآن دراسة لتوفير صرف صحي فيها» وفق تعبيره.

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