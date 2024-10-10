قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إن تقديرات البنك الدولي لتغيرات المناخ قد تنذر بهجرة 80 مليون إفريقي إذا لم تتم وضع سياسات فعالة للتكيف مع الو ضع.

جاء حديث ولد الغزواني خلال القمة الاقتصادية الإفريقية المنعقدة في الكوت ديفوار.

وأشار ولد الغزواني إلى ماوصفها «صعوبة السيطرة على تشغيل الشباب ، إذ يتقدم أكثر من مليوني شاب لسوق العمل كل شهر في عموم القارة الأفريقية».

وأضاف ولد الشيخ الغزواني أن زيادة نسبة الأشخاص الذين يعيشون في الفقر في أفريقيا وصلت إلى 30% وهي نسبة «مقلقة» وفق تعبيره.

وأوضح أن البلدان الإفريقية دعت إبريل الماضي إلى تجديد الموارد للمؤسسة الدولية للتنمية بمائة وعشرين مليار دولار أمريكي، ومازالت بحاجة لهذه الموارد، على حد قوله.

وقال ولد الغزواني إنه «بفضل المؤسسة الدولية للتنمية، استفاد أكثر من 14 مليون شخص من النفاذ إلى الماء الشروب بين عامي 2017 و2022، كما تم تكوين أكثر من 16 مليون شاب من أجل التوظيف».