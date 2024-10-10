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تازيازت توزع لوازم مدرسية وطاولات على مدارس بإينشيري ونواذيبو

أحمدُ ولد الحسنبواسطة

وزعت  شركة كينروس تازيازت أن تعلن عن قيامها بعض اللوازم المدرسية على المدارس في منطقتي إنشيري وداخلة نواذيبو مع افتتاح العام الدراسي.

وقالت الشركة إن هذا التبرع، يعد جزءًا من برامج لتسهيل النفاذ إلى التعليم الابتدائي الجيد في موريتانيا، والتزام من تازيازت بالمساهمة في التنمية المستدامة في المناطق المحيطة بالمنجم ودعم المجتمعات المحلية.

وأضافت أن  اللوازم المدرسية الموزعة، تشمل حقيبة وقاروة مياه ودفاتر وأقلام حبر وأقلام رصاص ومستلزمات أساسية أخرى. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توزيع 3600 زي مدرسي للفتيات والفتيان لمواكبة الطلاب على مدار العام.

كما وزعت الشركة 250 طاولة على المدارس الابتدائية في الشامي وداخلة نواذيبو، من أجل تحسين قدراتها الاستيعابية وضمان ظروف تعليمية أكثر ملاءمة.

و أعرب والي داخلة نواذيبو عن امتنانه لفريق تازيازت وشدد على أهمية هذه التبرعات لتغطية الاحتياجات التعليمية المعبر عنها في موريتانيا.

ومن المقرر تقديم تبرع مماثل قريبًا في بلدية بنشاب، وبالتالي توسيع نطاق هذه المبادرة.

وتهدف تازيازت، من خلال أنشطة التنمية الاجتماعية والمجتمعية، إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان المجاورين للمنجم بشكل مستدام وتزويد الأجيال الصاعدة بالموارد اللازمة لمستقبل واعد.

انتهى

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موري نت
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