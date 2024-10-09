ووصل ولد الغزواني كوتديفوار قادما من ألمانيا حيث شارك في مؤتمر هامبورغ حول التنمية المستدامة 2024.

وأحرى ولد الغزواني في ألمانيا عدة لقاءات مع مسؤولين ألمانيين، وعقد اجتماعات مع بعض ممثلي المؤسسات المالية الدولية، كما شارك في حلقة نقاش حول “وضع أفريقيا على طريق الازدهار بالشراكة مع المؤسسة الدولية للتنمية”.