وصل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، للمشاركة في أعمال مؤتمر حوار الدول الأفريقية مع المؤسسة الدولية للتنمية.
وسيشهد المؤتمر عدة جلسات عامة ونقاشات بين رؤساء الدول وممثلي المؤسسات المالية وخبراء التنمية، حول إدارة الموارد الطبيعية والإعلان عن التزامات المانحين المالية وشراكاتهم للمشاريع المستقبلية.
ووصل ولد الغزواني كوتديفوار قادما من ألمانيا حيث شارك في مؤتمر هامبورغ حول التنمية المستدامة 2024.
وأحرى ولد الغزواني في ألمانيا عدة لقاءات مع مسؤولين ألمانيين، وعقد اجتماعات مع بعض ممثلي المؤسسات المالية الدولية، كما شارك في حلقة نقاش حول “وضع أفريقيا على طريق الازدهار بالشراكة مع المؤسسة الدولية للتنمية”.
وتطرق الرئيس الموريتاني خلال مداخلته، لأزمة ديون القارة الإفريقية، معتبرة أنها تواجه أزمة ديون حقيقية، تضاعفت ثلاث مرات بين عامي 2009 و2022، حيث ارتفعت من 220 إلى 655 مليار دولار.