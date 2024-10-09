وجه وزير الصحة في الحومة الموريتانية، عبد الله سيدي محمد وديه، المصالح المعنية بالوزارة إلى التواصل مع عمال مركز استطباب انواذيبو، والإسراع في حل المشاكل المطروحة لهم.

وحسب بلاغ صادر عن الوزارة فإن هذه التعليمات يأتي في وقت توجد بعثة من المفتشية الداخلية للقطاع بالمستشفى المذكور، منذ أيام، وذلك بهدف البحث عن أسباب المشاكل المطروحة للمؤسسة.

وكان عمال مركز الاستطباب الجهوي بداخلت نواذيبو شمالي موريتانيا، دخلوا غب إضراب مفتوح عن العمل منذ أسبوعين، ونظموا وقفات احتجاجية أمام إدارة المستشفى.

ويطالب العمال بصرف علاوات التشجيع ، التي قالوا إنها متأخرة منذ أزيد من سنة، وصرف علاوات المداومة الليلية،وتوفير التجهيزات والوسائل الضرورية للعمل في المستشفى.