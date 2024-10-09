قدم تحالف “تاكو والو” (معا من أجل إنقاذ السنغال)، طعنا أمام المجلس الدستوري، ضد ترشح رئيس الوزراء الحالي، عثمان سونكو، في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 17 من شهر نوفمبر المقبل.

ويضم هذا التحالف، الذي يقوده الرئيس السنغالي السابق، ماكي صال، الحزب الحاكم السابق وهو “التحالف من أجل الجمهورية”، و”الحزب الديمقراطي السنغالي” لرئيس الدولة الأسبق، عبد الله واد، الذي دعم الرئيس الحالي، باسيرو ديوماي فاي، خلال الانتخابات الرئاسية في 24 مارس الماضي.

واعتبر التحالف أن عثمان سونكو، زعيم ائتلاف “باستيف”، غير مؤهل للترشح، بسبب إدانته بستة أشهر مع وقف التنفيذ، خاصة بتهمة التشهير.

وسيتعين على المجلس الدستوري النظر في هذا الطعن قبل انتخابات 17 نوفمبر المقبل.

وكانت وزارة الداخلية قد صادقت، على 41 قائمة ترشيح لهذا الاقتراع، بينما اعتبرت عدة ترشيحات غير مقبولة.

وقدم حزب “باستيف” الحاكم رسميا قائمة مرشحيه، على رأسها رئيس الوزراء عثمان سونكو.

وفي 12 سبتمبر الماضي، قام الرئيس باسيرو ديوماي فاي بحل الجمعية الوطنية، التي انتخبت سنة 2022، ودعا إلى انتخابات جديدة في 17 نوفمبر لانتخاب أعضاء جدد في هذه الجمعية.