قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يعقوب ولد امين اليوم الاثنين، إن المؤسسات الجامعية الوطنية “باتت مستعدة لاستقبال 34 ألف طالب لأولمرة في تاريخ البلاد“.

وأضاف الوزير في تصريح نقلته الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) خلال زيارة لبعض المؤسسات الجامعية, إيذاناً بالافتتاح الرسمي للسنة الجامعية الجديدة، أن الجامعة “ستشهد تحسنا في أدائها ومردوديتها مستقبلا، نظرا للتوسع في المباني واستخدام المركب الجامعي الجديد هذه السنة”.

وأكد أن هناك “توجها جديدا لدى السلطات العليا بتحسين أوضاع التعليم العالي وعصرنته والرفع من مستواه للاستجابة للمتطلبات الاقتصادية والتنموية للبلاد“.