قالت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، هدى باباه، إن أعداد التلاميذ المستفيدين من الكفالات المدرسية فارتفع بنسبة 284%، حيث انتقل من 63025 سنة 2019 إلى 242548 سنة 2024.

جاء ذلك في خطاب ألقته بمناسبة افتتاح السنة الدراسية 2024 – 2025، استعرضت خلاله حصيلة إنجازات القطاع في مجال جودة العرض المدرسي.

وأضافت الوزيرة أن أعداد المدارس المستفيدة من الكفالات المدرسية “قفزت بنسبة 233%، ماب ين سنتيْ 2019 و 2024”. كما زادت “أعداد المعلمين الميدانيين من 9607 سنة 2019، إلى 17222 معلما، سنة 2023″، إضافة إلى “زيادة عدد الحجرات المدرسية بـ3698 حجرة دراسية ما بين أغسطس 2019 وأغسطس 2023”.