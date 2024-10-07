أعلنت وزارة التجارة والسياحة الموريتانية، تحصيل ما يزيد على 17 مليون أوقية قديمة من الغرامات المفروضة على المخالفين والمضاربين في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، التي اتفقت الحكومة واتحادية التجار، على تحديدها منذ شهر.

وحسب إدارة حماية المستهلك، فقد أجرت الفرق التابعة لها حوالي ألفي عملية توعوية بخصوص تحديد الأسعار منذ بدء سريان مفعول الاتفاقية.