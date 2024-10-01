قال وزير الطاقة والنفط في الحكومة الموريتانية، محمد ولد خالد، إن نسبة تقدم أعمال المشروع الغازي “السلحفاة آحميم الكبير” (GTA) بلغت أكثر من 95% مع توقع بدء الإنتاج بداية العام المقبل.

جاءت تصريحات الوزير الموريتاني خلال كلمة له في افتتاح المنتدى الاقتصادي الموريتاني السنغالي، الذي انطلق أمس الاثنين في العاصمة السنغالية دكار، تحت شعار “الاندماج الاقتصادي في ظل التحول الطاقوي ودور القطاعين الخاصين.

وأكد الوزير على أهمية الشفافية والحكامة الرشيدة، في إدارة هذا المشروع الذي وصفه بـ”الحيوي”، حيث من المتوقع أن يتم تصدير أول شحنة تجارية من الغاز مطلع عام 2025.

وشدد الوزير على ضرورة العمل على الرؤية المشتركة التي تجعل من موريتانيا والسنغال، محورًا إقليميًا ناشئا للطاقة منخفضة الكربون، مع تعزيز النمو الاقتصادي والصناعي للبلدين وتهيئة الظروف المواتية لنجاح مشاريع القطاع الخاص.