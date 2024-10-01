أعلن المعهد التربوي الوطني، عن توفير الكتب المدرسية مع بداية العام الدراسي المقبل بصيغة رقمية عبر تطبيق “كتبي” الذي يمكن من خلاله تنزيل الكتب.

جاء ذلك خلال تدوينة لمدير المعهد الشيخ ولد سيدي عبد الله، قال فيها إن هذا الإجراء يأتي استعداد للعام الدراسي 2024/2025 .

وأضاف أن “المعهد التربوي الوطني يمنح فرصة الحصول على الكتاب المدرسي رقميا وذلك عن طريق تطبيق ( كتبي) الذي يمكنكم الولوج إليه بسهولة وتنزيل الكتب التي ترغبون”.

واعتبر مدير المعهد أن “تطبيق (كتبي ) مجرد آلية موازية ومساعدة لعملية توزيع الكتاب الورقي، لمن يرغب في اقتناء النسخ الرقمية.