أعربت اللجنة الاستراتيجية المكلفة بمتابعة مشروع الغاز “السلحفاة آحميم الكبير” عن وحدة موقفها تجاه الجوانب الفنية والمالية للمشروع.

اللجنة المجتمعة في العاصمة السنغالية دكار وزير الطاقة والنفط الموريتاني محمد ولد خالد ونظيره السنغالي بيرامه سولي ديوب.

واستعرضت اللجنة خلاصة أعمال اللجان الفنية المتخصصة التي عكفت خلال الأيام الماضية على دراسة واقتراح التوصيات حول أفضل الحلول والخيارات فيما يتعلق بتسيير المشروع وضمان الرفع من عائداته الاقتصادية على البلدين.

وأكد الجانبان على ضرورة تعزيز آليات التسيير والحكامة الجيدة لمختلف مراحله.

وتجتمع اللجنة الاستراتيجية لمشروع الغاز «آحميم» برئاسة وزيري البترول دوريا بالتناوب بكل من دكار ونواكشوط.