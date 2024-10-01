واعتبرت الوزارة في بيان لها أن هذا الهجوم “يشكل انتهاكا صارخا لاتفاقية فيينا”.

دانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والموريتانيين في الخارج، الهجوم الذي تعرض له مقر إقامة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وأكدت الوزارة وقوف الجمهورية الإسلامية الموريتانية وتضامنها مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وأعلنت دولة الإمارات، الأحد الماضي، استهداف مقر رئيس بعثتها الدبلوماسية في الخرطوم، من خلال طائرة تابعة للجيش السوداني، مما تسبب في أضرار جسيمة في المبنى، في خطوة وصفتها بـ “الهجوم الغاشم”. وطالبت الخارجية الإماراتية، الجيش السوداني بتحمل مسؤوليته الكاملة عن هذا العمل الذي وصفته بـ”الجبان”، معلنه أنها ستقدم مذكرة احتجاج لكل من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

من جهته نفى الجيش السوداني اتهام الإمارات لقواته بقصف مقر سفيرها في الخرطوم، مؤكدا أن “الجيش لا يستهدف مقار البعثات الدبلوماسية أو مقار ومنشآت المنظمات الأممية أو الطوعية، ولا يتخذها قواعد عسكرية”.

وأضاف أن مثل “هذه الأفعال المشينة ترتكبها مليشيا متمردي آل دقلو التي تدعمها لارتكاب تلك الأفعال دولٌ معلومةٌ للعالم وتستمر في ارتكابها على مرأي ومسمع من الدول والمنظمات الدولية” حسب تعبيره.