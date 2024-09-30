تسلم رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الاثنين، من رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات “تقريرا مفصلا” عن الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو 2024. بحسب ما أفادت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).

وبعد المقابلة، نقل نفس المصدر كلمة لرئيس اللجنة الداه ولد عبد الجليل، عير فيها عن ارتياحه للتقييم الإيجابي لعمل اللجنة، كما توجه بالشكر إلى رئيس الجمهورية على “حفاوة الاستقبال”، مؤكدا أنه تم خلال اللقاء “تقديم تقرير واف” عن كيفية إجراء الانتخابات الماضية.

ويلزم القانون الموريتاني بإعداد تقرير عن العملية الانتخابية بعد ثلاثة أشهر من تنظيم كل استحقاق انتخابي.