توفي طفل غرقًا بسبب الأمطار التي تهاطلت على مدينة الطينطان، شرقي موريتانيا، وفقًا لنشرة الطوارئ الصادرة عن وزارة الداخلية.

وقد غمرت مياه الأمطار مقر بلدية تامشكط، مما استدعى تدخل الأمن المدني لشفط المياه المتجمعة، كما أفادت النشرة.

و أشارت نشرة الطوارئ إلى تضرر بعض المساكن في مركز القدية الإداري وبلدية الحرج في كيدي ماغا، حيث سجلت الأضرار نتيجة تساقط الأمطار الغزيرة.

وأدت الانجرافات الناتجة عن الأمطار إلى تفاقم وضعية جسر قرية دجكى التابعة لبلدية عر في كيدي ماغا.

ولفتت اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة أعمال اللجنة الوزارية الخاصة بتسيير الطوارئ إلى أن هذه الانجرافات تهدد بقطع الطريق الرئيسي الذي يربط بين مقاطعة ومبو وسيليبابي، كما ورد في النشرة.