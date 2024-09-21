قال الناطق باسم الأطباء المقمين أجود ولد محمد الأمين، إنهم علقوا الإضراب بعد أن تلقوا ضمانات من الحكومة بالاستجابة لمطالبهم.

وأضاف ولد محمد الأمين في مقابلة مع قناة “صحراء 24″، أنهم بدأوا منذ شهر مفاوضات مع وزارتي الصحة والتعليم العالي بهدف تسوية مطالبهم مقابل إنهاء الإضراب.

وأوضح الناطق باسم الأطباء المقيمين، أن هذه المفاوضات أسفرت على توقيع اتفاق يتضمن تنفيذ بعض المطالب المستعجلة، فيما سيتم التشاور على بقيتها بغية تلبيتها في الأشهر المقبلة.

وأشار إلى أن من بين المطالب التي سيتم تنفيذها في الشهر المقبل ضمن ” الإجراءات الاستعجالية”؛ توفير تأمين صحي لجميع الأطباء المقيمين، وزيادة المنح.

وتابع أجود: “من أهم النقاط الأساسية التي دفعتنا لتعليق الإضراب هو استحداث مستشفى جامعي، إذ كان من أبرز مطالبنا”، على حد تعبيره.