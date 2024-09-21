أعلنت السلطات في العاصمة المالية باماكو،، عن إغلاق عدد من أسواق المواشي بعد هجوم “دموي” شنه مسلحون مرتبطون بتنظيم القاعدة .

وكان تنظيم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين قد تبنى، المسؤولية عن الهجمات التي وقعت يوم الثلاثاء على معسكر تدريب عسكري والمطار في ضواحي باماكو.

وأفادت السلطات المالية بأن قوات الحكومة تكبدت خسائر في الهجوم، لكنها لم تعلن رسمياً عن عدد القتلى.

وتسيطر مجموعة الفولاني، المعروفة بتربية المواشي وممارسة التجارة، على معظم أسواق المواشي في العاصمة المالية باماكو.

ويعمل الآلاف من أفرادها في هذه الأسواق، حيث يُعتبرون القوة الرئيسية التي تتحكم في حركة تجارة الماشية في مالي.

وأعلن عبدولاي كوليبالي، حاكم منطقة باماكو، في بيان، أن السلطات قررت إغلاق سبعة أسواق رئيسية للمواشي في العاصمة “لدواعٍ تتعلق بالنظام العام”. ولم يوضح البيان مدة الإغلاق.