اختتمت أمس في مدينة اكجوجت آخر ورشة من سلسلة “ورشات الشمال” التي أطلقها مهرجان نواكشوط السينمائي الدولي بالتعاون مع المعهد الوطني للفنون. استفاد من هذه الورش 79 شابًا في ولايات داخلة نواذيبو وتيرس الزمور وآدرار وإينشيري.

واستمرت كل ورشة لمدة خمسة أيام، وانتهت بإنتاج فيلم قصير سيشارك في مسابقة “أفلام الورشات”. كما سيحصل بعض المشاركين على “ماستر كلاس” بإشراف مخرجين محترفين ضمن فعاليات المهرجان.

وتلقى الشباب تكوينا مكثفا بإشراف المخرج السينمائي محمد المصطفى البان، مدير المهرجان، والسينمائي محمد سالم ولد دندو، المدير الفني.

ونُقلت الورشات إلى الداخل كجزء من جهود دعم اللامركزية الثقافية وتمكين الشباب في المناطق الداخلية من فرص التكوين في المهن السينمائية، والتي كانت سابقًا مقتصرة على شباب العاصمة.

من المقرر انطلاق الدورة الثانية من “مهرجان نواكشوط السينمائي الدولي” في أكتوبر القادم، تحت رعاية جهة نواكشوط ووزارة الثقافة والفنون، بمشاركة عدد من نجوم السينما العالميين. اختيرت السينما الفلسطينية ضيف شرف هذا العام.