صرح رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الخميس، بممتلكاته أمام الشيخ أحمد ولد سيد أحمد رئيس المحكمة العليا، رئيس لجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية، وفق ما ينص عليه القانون الموريتاني.

واستلم التصريح من طرف الكاتب مقرر اللجنة السيد المصطفى ولد سيدي أمو، مقابل وصل إيداع.

ويضمن القانون الموريتاني الطابع السري للتصاريح المحصول عليه، والملاحظات المعبر عنها من طرف المصرحين.

وتتكون لجنة الشفافية المالية للحياة العمومية التي تستقبل التصاريح من رئيس المحكمة العليا ورئيس محكمة الحسابات ورئيس المجلس الأعلى للفتوى والمظالم بالإضافة إلى أعضاء معينين من الهيئات المذكورة.