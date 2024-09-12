أكدت شركة كينروس غولد كوربوريشن المالكة لشركة تازيازت، التزامها بدعم النمو المسؤول للقطاع المعدني في موريتانيا.

جاء ذلك خلال تصريحات ، للرئيس المدير العام للشركة السيد ج. بول رولينسون، الذي يؤدي زيارة لموريتانيا، رفقة وفد يضم كلود شيمبر، مدير العمليات، وبن ليتل، نائب الرئيس الرئيسي المكلف بالعلاقات الخارجية، في إطار التعزيز المستمر للعلاقات مع الحكومة الموريتانية.

واستقبل من طرف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث قدم له رولينسون التهانئ على إعادة انتخابه لمنصب رئيس الجمهورية.

وقالت الشركة إنه خلال لقاءاته مع معالي وزير المعادن والصناعة، تيام التيجاني، وكذلك مع أعضاء آخرين في الحكومة، من ضمنهم وزير الاقتصاد والمالية ووزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، جرت النقاشات حول تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين كينروس وموريتانيا. كما سمحت هذه النقاشات باستكشاف آفاق وفرص التعاون الهادف إلى دعم النمو الاقتصادي المستدام في موريتانيا، مع تشجيع تنمية رأس المال البشري وتعزيز الكفاءات المحلية.

ووأكد الشركة أن هذه اللقاءات تجسد التزام شركة كينروس غولد كوربوريشن المستمر بالتعاون الوثيق مع الحكومة الموريتانية لترقية قطاع معدني مسؤول وخلاق للقيمة ويعود بالنفع على المجتمعات المحلية.