قال وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، إن النتائج النهائية للإحصاء العام الخامس للسكان والمساكن، أظهرت أن عدد المسجلين في هذا الإحصاء بلغ 4 ملايين و924 ألف نسمة مقابل أزيد من ثلاثة ملايين في الإحصاء الأخير (2013).

وأضاف خلال تعليقه على البيان المتعلق بالنتائج النهائية للإحصاء العام الخامس للسكان والمساكن، أن نتائجه أظهرت زيادة سنوية تقدر بـ 3.1%.

وأشار إلى أن الإحصاء أبان أن غالبية المجتمع الموريتاني من الشباب، خاصة الفئة العمرية الأقل من عشرين سنة، حيث بلغت 53 في المائة.

وأكد أن الإحصاء، الذي سينشر إلكترونيا لمن يود الاطلاع عليه، أظهر تقلص المواطنين الموجودين في الريف مقابل الإقبال على الوسط الحضري، كما أن معدل متوسط النمو السكاني في المجتمع بلغ 1.3%، أما من حيث الجنس فقد بلغ معدل الإناث في الإحصاء أزيد من 51% مقابل أزيد من 48% من الذكور.

وتحدث الوزير عن أهمية الإحصاء في رسم سياسات الدولة في القضايا الاجتماعية والاقتصادية، وتحسين الخدمات العامة، كالصحة والتعليم والنقل، مذكرا بالمراحل الأربع التي يمر بها أي إحصاء، بدءا بجمع البيانات وتنقيحها والتأكد من مطابقتها مع المناهج الدولية في هذا المجال، ثم تحليلها قبل نشرها.