قال وزير الثقافة والفنون الناطق باسم الحكومة الموريتانية الحسين ولد مدو، إن الشرطة الوطنية ألقت القبض على المسؤول الأول عن كميات كبيرة من الخمور تمت مصادرتها خلال اليومين الأخيرين.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن المعني يحمل جنسية آسيوية، وما يزال البحث متواصلا لكشف جميع الخيوط المرتبطة بالعملية، ومتابعة المسار القضائي للمسألة.

وأشار إلى أن الكمية المصادرة بلغت 6 أطنان من الخمور، تبلغ قيمتها المالية 130 مليون أوقية.

وأعلنت الشركة قبل يومين مداهمة منزل في حي الشاطئ التابع لمفوضية تفرغ زينه 3، ضبط داخله مخزون من الخمور بحوزة أجانب من جنسية آسيوية، مضيفة أنه تم توقيفهم.

وأضافت أن المعنيين ضبطت بحوزتهم كمية معتبرة من الخمور تتمثل في: 6624 علبة من مسكر بيير؛ و2088 قارورة من مسكر الويسكي.