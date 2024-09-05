« أجراس لا توقظُ أحدًا ».. فاضل عبد اللطيف يطل برواية جديدة

أعلن الروائي والشاعر الموريتاني محمد فاضل عبد اللطيف، مساء أمس الأربعاء، عن صدور رواية جديدة له تحت عنوان « أجراس لا توقظُ أحدًا ».

وأشار الروائي الموريتاني ، في منشور على صفحته على الفيسبوك إلى أن عمله الجديد سيقدم رسميا في معرض الرياض الدولي للكتاب، في السادس والعشرين من شهر سبتمر الجاري.

وقال الروائي إن العمل يهتم بـ « هجرة موريتانية أخرى » ويناقش « نموذجا آخر من التدين » بالإضافة إلى « ضغوط التراث والبنى القديمة للسلطة في عصر الدولة ».

وأضاف ولد عبد اللطيف في منشوره أن قضايا اجتماعية واثنية إضافية يجري التعامل معها داخل الراوية، لافتا إلى أنها ستتوفر في المكتبات خلال شهر أكتوبر القادم.

ويعتبر ولد عبد اللطيف من أبرز الروائيين الموريتانيين، ومن أشهر أعمالها الأدبية رواية « تيرانجا » الصادرة عن دائرة الثقافة والاعلام بالشارقة أبريل 2013 والتي حصلت جائزة الشارقة للإبداع العربي – الفائز الثالث في مجال الرواية).

وفاز ولد عبد اللطيف أيضا بجائزة بجائزة المجلس الأعلى للثقافة في مصر، وذلك في مسابقة « نجيب محفوظ للرواية في مصر والعالم العربي » لعام 2019/ 2020 لأفضل رواية عربية، عن روايته « كتاب الردة ».