أعلن الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد أجاي، عن إطلاق برنامج استعجالي لتثبيت وخفض، ودعم أسعار بعض المواد الأساسية يتضمن بالخصوص تحديد سعر أعلى ( تسقيف) يأخذ بعين الاعتبار ضمان هوامش ربح “منطقية”.

وأوضح ولد أجاي الذي قدم أمام الجمعية الوطنية (البرلمان) مساء أمس الأربعاء برنامج السياسة العامة للحكومة، أن هذا البرنامج سينجز من خلال “مراقبة مخزون المواد الأساسية في الأسواق ومنع المضاربة والاحتكار وتحديد سعر أعلى يأخذ بعين الاعتبار سعر الوصول وهوامش ربح منطقية يتم تحيينها في فترات متقاربة”.

ويهم البرنامج الإستعجالي ، حسب الوزير الأول الموريتاني الذي عبر عن أمله في تعاون مهنيي قطاع التجارة ، القمح، والأرز، والسكر، والزيت، واللحوم وكذا الإسمنت.

وقد تم في السياق ذاته توقيع بروتوكول اتفاق بين وزارة التجارة والسياحة واتحاد التجارة لتحديد وخفض أسعار مواد السكر، والأرز، والزيت، والقمح، والحليب المركز، والإسمنت و الغاز المنزلي.