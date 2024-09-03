انطلقت بمدينة زويرات بولاية تيرس زمور شمالي موريتانيا، دورة تكوينية في مجال “أبجديات السينما”، يستفيد منها عدد من الشباب الناشطين في المجال الثقافي.

الدورة المنظمة في إطار التحضير للنسخة الثانية من مهرجان نواكشوط السينمائي الدولي، تدخل في إطار سلسلة من الورشات ينظمها المهرجان، بالشراكة مع المعهد الوطني للفنون، وأطلق عليها (ورشات الشمال) استعدادا للنسخة الثانية من المهرجان التي تنظم شهر أكتوبر المقبل.

وسيستفيد المشاركون في هذه الورشات، من دروس حول أبجديات كتابة وتصوير فلم سينمائي، وتختتم كل ورشة بتصوير فلم قصير من إنجاز المشاركين في الدورة.

وحسب ما أعلنت إدارة المهرجان، فستشارك الأفلام المنتجة في نهاية هذه التكوينات، في مسابقة أفلام الورشات في إطار المهرجان.