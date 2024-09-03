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الوزير الأول يعبر عن قلقه من تزايد الهجرة غير الشرعية

أحمد كليبواسطة
المختار ولد أجاي الوزير الأول الموريتاني
عبر الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد أجاي، عن قلقه إزاء الارتفاع المتزايد في وتيرة الهجرة غير الشرعية، وذلك خلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة هذه الظاهرة.
وقال ولد أجاي في كلمته الافتتاحية إن الحكومة تراقب عن كثب تطورات الهجرة غير الشرعية.
وشدد على أن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر ويستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة.
وألزم الوزير الأول القطاعات المعنية بتقديم تصورات سريعة لمواجهة الظاهرة، ودعا إلى ابتكار آليات فنية لمتابعتها والحد من آثارها.
وأنهى الاجتماع بتكليف اللجنة الفنية بإعداد تقرير مفصل خلال 15 يوماً، يشمل مراجعة النصوص القانونية واقتراح إجراءات جديدة لتعزيز الإطار القانوني وتحسين الجهود الوطنية في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
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