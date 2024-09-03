عبر الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد أجاي، عن قلقه إزاء الارتفاع المتزايد في وتيرة الهجرة غير الشرعية، وذلك خلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة هذه الظاهرة.

وقال ولد أجاي في كلمته الافتتاحية إن الحكومة تراقب عن كثب تطورات الهجرة غير الشرعية.

وشدد على أن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر ويستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة.

وألزم الوزير الأول القطاعات المعنية بتقديم تصورات سريعة لمواجهة الظاهرة، ودعا إلى ابتكار آليات فنية لمتابعتها والحد من آثارها.