أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن افتتاح قسم جديد لطب الأسنان بكلية الطب والصيدلة وطب الأسنان، مع توجيه ثلاثين طالباً للالتحاق به.

وأوضحت الوزارة أن عدد الطلاب الذين سيتم توجيههم إلى الكلية هذا العام يبلغ أربعمئة طالب، منهم ثلاثمئة وعشرون في الطب العام، وخمسون في الصيدلة، وثلاثون في طب الأسنان.

جاء القرار في مراسلة من الوزير إلى عمادة الكلية، وتضمنت توجيهات بتحسين تنظيم امتحان الإقامة الطبية وجدولة الترشح لها، مع ضمان استيفاء الدروس النظرية وتسريع إجراءات مناقشة رسائل التخرج بحيث لا تتجاوز فترة الانتظار ثلاثة أشهر.

كما شددت المراسلة على أهمية تحسين برامج التدريب في السلك الثاني، وتعزيز فعالية التربصات والإشراف عليها، بالإضافة إلى التنسيق مع الوزارة بشأن زيادة منحة طلبة السنة السابعة.