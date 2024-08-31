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فرنسا تتصدر الاتحاد الأوروبي في طرد المهاجرين بالربع الأول من 2024

أحمد كليبواسطة

تصدرت فرنسا دول الاتحاد الأوروبي في عدد عمليات طرد المهاجرين من خارج الاتحاد في الربع الأول من عام 2024، إذ نفذت 4,205 عمليات طرد، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي “يوروستات”.

وبحسب المكتب، فإن ألمانيا التي حلت في المرتبة الثانية  رحلت حوالي 3,950 مهاجرا، ثم السويد بـ 3,135 عملية.

وجاءت اسبانيا في المرتبة الخامسة بين الدول الأوروبية من حيث عدد المهاجرين الذين تم طردهم، حيث أعادت 2,515 شخصاً، متأخرة عن قبرص التي طردت 2,575 شخصاً في وضع غير قانوني.

وتفوقت إسبانيا بشكل كبير على اليونان (1,195) وإيطاليا (935)، اللتين تستقبلان أعداداً كبيرة من المهاجرين عبر البحر.

وحتى أبريل 2024، رحلت دول الاتحاد الأوروبي إجمالاً 30,570 مهاجرا غير نظامي، بزيادة 11.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ عدد أوامر الطرد المنفذة في إسبانيا خلال الربع الأول 2,515، وهو عدد مماثل لما سجل في الفترة نفسها من عام 2023.

وشملت عمليات الطرد في إسبانيا 530 مغربياً، و265 كولومبياً، و155 جزائرياً، إلى جانب جنسيات أخرى.

Mauritel

موري نت
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