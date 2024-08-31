أعلنت الحكومة القمرية عن استئناف النقل البحري مع مدغشقر بعد توقف دام لأكثر من ستة أشهر، بسبب تفشي الكوليرا الذي أودى بحياة 147 شخصًا وأصاب أكثر من 10 آلاف شخص.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء القمري إن غياب حالات جديدة على الأراضي القمرية منذ أكثر من أسبوعين يشير إلى أن سلسلة انتقال العدوى قد توقفت.

وأشارت السلطات إلى أن التدابير الوقائية الصارمة ستظل سارية على القادمين الجدد، بما في ذلك تقديم الأدوية الوقائية.

وكان قرار وقف النقل البحري، الذي اتخذ في فبراير لمنع انتشار المرض في مدغشقر، قد أثر سلبًا على الاقتصاد في المناطق الشمالية الغربية من الجزيرة.

وتوقع بعض مشغلي السفن في مدينة ماجونغا الساحلية استئناف نقل البضائع بين المدينتين ابتداءً من الأسبوع المقبل.

يذكر أن الرحلات الجوية بين أنتاناناريفو وموروني لا تزال معلقة بعد قضية تهريب الذهب في عام 2022، التي تورط فيها مواطنون من كلا البلدين، ما دفع السلطات في مدغشقر إلى إيقاف الرحلات الجوية كإجراء احترازي.