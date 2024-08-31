أفادت شبكة الإتصال الإداري بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية تسجيل الكميات المطرية خلال 24 ساعة الأخيرة ، وذلك على النحوي التالي:
الحوض الشرقي
المصكول لخظر ………………… 50 ملم
آمقيديه…………………………….. 20 ملم
بولكيه……………………………… 16 ملم
راس الفيل……………………… 15 ملم
أبري الدلاح…………………….. 15 ملم
بوقله…………………………….. 10 ملم
عدل بكرو………………………. 03 ملم
أنبيكة لحواش……………….. 06 ملم
لكنيبه…………………………… 25 ملم
باسكنو………………………… 13 ملم
صنداج ول هنون…………. 10 ملم
فصاله………………………… 02 ملم
أشميم……………………….. 37 ملم
النعمه……………………….. 02 ملم
أحسي الغبره………………. 40 ملم
ولاته………………………….. 25 ملم
تويجيلت لحساب………….. 25 ملم
كلب أجمل……………………. 07 ملم
الملس………………………… 41 ملم
كطع لأحجار………………… 15 ملم
آمرج البل…………………… 10 ملم
آمرج………………………….. 09 ملم
أبيبكر 1…………………….. 09 ملم
المدروم أهل نحوي…….. 07 ملم
دك ني……………………….. 05 ملم
المبدوعه 1………………… 05 ملم
أكرين 2 ………………………04 ملم
الصفحه الحمره……………. 04 ملم
الحوض الغربي
الطينطان………………….. 21 ملم
أم لمحار……………………… 40 ملم
كلب الحوليه………………. 30 ملم
كيعت تيدومه………………25 ملم
لكراير…………………………. 17 ملم
كنب أنوامر……………….. 15 ملم
آمريشه……………………….. 15 ملم
أكمون …………………………10 ملم
كيعت البكره………………. 10 ملم
لمقيمظه…………………….. 09 ملم
تاكوديت……………………… 31 ملم
أنايليه…………………………… 20 ملم
بغداد………………………………. 16 ملم
لعصابه
كنكوصه………………………. 53 ملم
أولاد حمه……………………… 26 ملم
آكمامين …………………………25 ملم
لكليبيه…………………………. 22 ملم
أهل جيلاني……………………. 20 ملم
أدي الطلابه………………………. 20 ملم
مودي ملل………………………. 20 ملم
أدي إفلان………………………… 15 ملم
أولاد سيدي……………………. 15 ملم
لغاثه كاليرو…………………….. 15 ملم
أفريع أهل أحمد………………. 15 ملم
أدفيعه أبراهيم العبد……….. 14 ملم
طفره آكريديد…………………. 12 ملم
هامد………………………………. 10 ملم
أتلاميد بيلى…………………… 10 ملم
كيديماغه
أندوملي أهل موسى…….. 35 ملم
آكوانيت………………………… 28 ملم
ول جدو إفلان………………. 25 ملم
لكليبيه………………………… 21 ملم
ويد أجريد…………………… 20 ملم
ول جدو ول أمبارك……… 20 ملم
كرفافه……………………….. 15 ملم
تكتاكه المركز…………….. 15 ملم
تكتاكه صمب أنكومه…… 15 ملم
لعوينات………………….. 14 ملم
ول ينج…………………….. 13 ملم
دقفك أهل أمبارك…… 10 ملم
أبير أهل عمار……………. 10 ملم
متعيلك المدن………… 10 ملم
لعبلي…………………….. ..03 ملم
واعرت أهل أحميميد….. 09 ملم
تاشوط……………………. 07 ملم
آرتمو……………………… 06 ملم
واعرت أهل لكحل….. ..05 ملم
حاسي سيدي…………… 03 ملم