قال رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، إن إسبانيا ملتزمة بتحقيق هجرة آمنة، منظمة، ومنتظمة.

جاء ذلك في تغريدة له على حسابه بمنصة “إكس” بعد وصوله إلى نواكشوط مساء اليوم، إذ أجرى مباحثات مع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وأوضح سانشيز أن جولته التي تشمل موريتانيا، غامبيا، والسنغال تأتي في إطار تعزيز التعاون مع الشركاء الأفارقة لمواجهة التحديات المشتركة.

وأشار إلى أن إسبانيا تعطي دفعة جديدة لعلاقاتها مع القارة الأفريقية.

وتعد هذه الزيارة الثانية لسانشيز إلى موريتانيا خلال ستة أشهر، بعدما زارها في فبراير الماضي برفقة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، حيث تم الإعلان عن مساعدات بقيمة 500 مليون يورو لدعم إدارة الهجرة.

تزامنا مع الزيارة، ستبدأ إسبانيا فرض تأشيرة عبور للموريتانيين الذين يتوقفون في المطارات الإسبانية اعتباراً من 28 أغسطس.

كما تشمل الجولة زيارة إلى غامبيا، في أول زيارة لرئيس حكومة إسباني لهذا البلد،و سيلتقي سانشيز بالرئيس بارو وسيزور أفراد الشرطة الوطنية والحرس المدني الإسبانيين الموجودين هناك للتعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية.

ويختتم سانشيز جولته في السنغال بلقاء رجال الأعمال الإسبان وتعزيز التعاون في مجال الهجرة الدائرية، التي تهدف إلى توظيف العمالة من الدول الأفريقية للعمل مؤقتًا في إسبانيا ثم العودة إلى بلدانهم.