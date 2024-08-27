أعلنت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، أن المدارس بدءاً من الاثنين 07 أكتوبر 2024 لن تستقبل أي تلميذ لا يرتدي الزي المدرسي الموحد.

وأكدت الوزارة في بيان عبر صفحتها في الفيسبوك، إلزامية ارتداء تلاميذ المدارس العمومية والخصوصية لهذا الزي.

وقالت إن “الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين” ممثلاً في “اتحادية التجارة” ملتزم بإمداد السوق بالكميات اللازمة من مختلف أنواع الزي المدرسي الموحد، قبل 25 من سبتمبر المقبل. مشيرة أنه سيتم اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير هذا الزي مجاناً للتلاميذ المسجل ذووهم في السجل الاجتماعي لتآزر.