Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الثلاثاء, 27 أغسطس
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
شاهد البث المباشر لصحراء24
chinguitel Mauritel
chinguitel

Mauritel

وزارة التربية: المدارس لن تستقبل أي تلميذ لا يرتدي الزي الموحد

محمد فال فتىبواسطة

أعلنت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، أن المدارس بدءاً من الاثنين 07 أكتوبر 2024 لن تستقبل أي تلميذ لا يرتدي الزي المدرسي الموحد.

وأكدت الوزارة في بيان عبر صفحتها في الفيسبوك، إلزامية ارتداء تلاميذ المدارس العمومية والخصوصية لهذا الزي.

وقالت إن “الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين” ممثلاً في “اتحادية التجارة” ملتزم بإمداد السوق بالكميات اللازمة من مختلف أنواع الزي المدرسي الموحد، قبل 25 من سبتمبر المقبل. مشيرة أنه سيتم اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير هذا الزي مجاناً للتلاميذ المسجل ذووهم في السجل الاجتماعي لتآزر.

 

Mauritel

موري نت
شاركها.

المقالات ذات الصلة