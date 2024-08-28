وقعت موريتانيا وإسبانيا مذكرة تفاهم بشأن الهجرة الدائرية، تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الهجرة من خلال تنفيذ مشروع تجريبي لاختيار العمال الموريتانيين في بلدهم الأصلي.

ووفقًا للمذكرة، ستقوم وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية بإبلاغ السفارة الموريتانية بعروض العمل المتاحة في إسبانيا، بما في ذلك الملامح المهنية المطلوبة وظروف العمل.

وستتولى السلطات الموريتانية بدورها اختيار المرشحين من خلال نظام يعتمد على مبدأ تكافؤ الفرص، وفق ما جاء في نص البيان.

ومن المقرر أن يخضع المرشحون المختارون لمقابلات واختبارات في موريتانيا بحضور ممثلين من الجانبين، على أن يتم توثيق النتائج وإرسالها إلى إسبانيا لإصدار تصاريح الإقامة والعمل.

وشددت المذكرة على ضرورة عودة العمال إلى موريتانيا بعد انتهاء عقودهم، مع الالتزام بسرية المعلومات المتبادلة بين الطرفين.

وبحسب ما جاء في المذكرة، فإنها تسري لمدة عام واحد، قابلة للتجديد باتفاق مشترك.