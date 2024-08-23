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الجمعة, 23 أغسطس
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موريتانيا.. تهاطل أمطار على ولايتي اترارزة وآدرار

سيدي محمد شمّادبواسطة

تهاطلت كميات متفاوتة من الأمطار، على عدة مدن في ولايتي اترارزة وآدرار خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفق البيانات الصادرة عن مصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، فقد جاءت الأمطار على النحو التالي:

اترارزة:

الشارات….. 30 ملم

أحسي عبدو…. 18 ملم

أحسي أهل بوأحمد…..03 ملم

المذرذره…….02 ملم

عرفات…… 19 ملم

المكجه…01ملم

أدجيها … 01ملم

النخيله…. 08 ملم

كرمسين…. 05 ملم

لبيرد…… 05 ملم

أنبلل……05 ملم

تنقدايت…. 03 ملم

روصو -ربينت بلعمش-…… 18 ملم

آدرار :

أطار-تيارت-….. 10 ملم

ودان ……………. 0.5 مل

 

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