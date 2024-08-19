سجلت مقاييس المطر خلال الـ24 ساعة الماضية كميات هامة من الأمطار في عدة ولايات من الوطن، حسب ما أعلنت مصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، وذلك على النحو التالي:
الحوض الشرقي:
البداع.…………….100 ملم
تكرمطين.…………….45 ملم
المراد.…………….30 ملم
أهل ديده.…………….26 ملم
ويزن.…………….70 ملم
مفتاحه 2.…………….50 ملم
مقام التيسير.…………….36 ملم
كوبيه.…………….70 ملم
المصكول لخظر.…………….50 ملم
بدر السلام.…………….10 ملم
بري دلاح.…………….09 ملم
عدل بكرو.…………….07 ملم
باسكنو.…………….07 ملم
الحوض الغربي:
كتول.…………….77 ملم
أطويل.…………….76 ملم
آشويف.…………….70 ملم
أبريمه.…………….50 ملم
أحريجت أهل الشيخ أحمد.… ….45 ملم
الصط.…………….35 ملم
أنايلات.…………….19 ملم
تاكوديت.…………….09 ملم
مسيل كرفافه.…………….07 ملم
المهبوله.…………….110 ملم
عرفات.…………….80 ملم
أبيزية أهل جقديد.…………….80 ملم
أكرج.…………….70 ملم
النعمة الله 2.…………….60 ملم
الفلانيه.…………….44 ملم
كوبني.…………….40 ملم
أم العكريش.…………….40 ملم
أمنيسيرات.…………….31 ملم
بغداد.…………….120 ملم
بوصفيه.…………….85 ملم
بدر.…………….65 ملم
دار السلام 1.…………….52 ملم
مكانت.…………….37 ملم
لعصابه:
لكديم.…………….11 ملم
أحسي الطين.…………….10 ملم
الكنبه.…………….05 ملم
بومديد.…………….04 ملم
سد النخله.…………….3.5 ملم
الرك.…………….01 ملم
أهل الجيلاني.…………….32 ملم
أولاد الامين.…………….32 ملم
حيكامه.…………….30 ملم
أهل باريك.…………….25 ملم
أدفيع ثلول.…………….25 ملم
كنكوصه.…………….23 ملم
آكوانيت.…………….21 ملم
أدفيعه أولاد سيدي.…………….16 ملم
هامد.…………….10 ملم
لعويجه.…………….10 ملم
أتلاميذ بيلى.…………….07 ملم
تناها.…………….07 ملم
طفره آكريديد.…………….06 ملم
أهل مودي ملل.…………….02 ملم
أرظيظيع.…………….52 ملم
بوبقجه.…………….35 ملم
بوبقجه 2.…………….30 ملم
جندل.…………….30 ملم
باركيول.…………….17 ملم
باركيول لخظر.…………….10 ملم
القبره.…………….10 ملم
أزليليك.…………….10 ملم
كريكط الشارب.…………….30 ملم
كيفه.…………….25 ملم
باب السلام أهل باحمد.…………….25 ملم
أم الشكاك.…………….22 ملم
أحسي البكاي.…………….20 ملم
دار النجات.…………….15 ملم
كرو.…………….03 ملم
كوركول:
الوئام.…………….29 ملم
إدواش.…………….20 ملم
الحله.…………….14 ملم
مونكل.…………….04 ملم
مفتاح الخير.…………….110 ملم
ود بوصيابه.…………….100 ملم
أكريجمه.…………….70 ملم
لكصيبه.…………….25 ملم
كيهيدي.…………….21 ملم
لبراكنه:
ول بوكصيص.…………….75 ملم
برمص.…………….65 ملم
الكند.…………….55 ملم
التجمع بورات.…………….08 ملم
مال.…………….05 ملم
أظليم.…………….04 ملم
لمبغدد.…………….25 ملم
لبير.…………….25 ملم
أفوندو.…………….24 ملم
دباي الحجاج.…………….20 ملم
بوشامه.…………….20 ملم
بابابى.…………….47 ملم
بوكى.…………….40 ملم
بلاجي.…………….33 ملم
اترارزة:
دمان.…………….18 ملم
ربينة أولاد يحي.…………….16 ملم
واد الناقه.…………….13 ملم
آدرار:
عين الصفره.…………….30 ملم
تنومند.…………….12 ملم
أنتيركنت.…………….06 ملم
أوجفت.…………….02 ملم
داخلت نواذيبو:
لقريدات.…………….10 ملم
أنواذيبو.…………….05 ملم
الصبيبيرات.…………….04 ملم
كاصادو.…………….03 ملم
إينال.…………….02 ملم
بولنوار.…………….0.5 ملم
الشامي.…………….02 ملم
أتميميشات.…………….02 ملم
تكانت:
أدروم.…………….45 ملم
الرشيد.…………….39 ملم
برينه.…………….30 ملم
لحويطات.…………….25 ملم
أنيملان.…………….21 ملم
تجكجه.…………….20 ملم
أشاريم.…………….20 ملم
أكنانه.…………….20 ملم
بوعر.…………….15 ملم
سد البركه.…………….12 ملم
أقلنبيت.…………….10 ملم
المجريه.…………….04 ملم
كيدي ماغه:
كوري.…………….22 ملم
بوكربه.…………….30 ملم
أطبال 4.…………….15 ملم
ول رامي تادريصه.…………….08 ملم
أجار أهل عالي.…………….06 ملم
حاسي لبيظ.…………….05 ملم
آكوانيت.…………….05 ملم
النبيه.…………….20 ملم
فرع الكتان.…………….15 ملم
ول جدو أهل أمبارك.…….14 ملم
آكوانيت.…………….11 ملم
ول جدو الفلاني.…………….11 ملم
العداله.…………….10 ملم
أدرك الطلح.…………….09 ملم
لحرج المركز.…………….08 ملم
لحرج دجام دجام.…………….07 ملم
أعويد أجريد.…………….07 ملم
لحرج أكراج .…………….04 ملم
لبحيره.…………….04 ملم
ول ينج.…………….04 ملم
سيليبابي.…………….08 ملم
تيرس زمور:
بير أم كرين.…………….3.5 ملم
اينشيري:
أم حيجرات.…………….10.5 ملم
أم التونسي.…………….06 ملم
بنشاب.…………….05 ملم
المنعرج بنشاب.…………….04 ملم
أكجوجت.…………….01 ملم
نواكشوط الغربية:
تفرغ زينه.…………….04 ملم
لكصر.…………….02 ملم
السبخه.…………….02 ملم