سجلت مقاييس المطر خلال الـ24 ساعة الماضية كميات هامة من الأمطار في عدة ولايات من الوطن، حسب ما أعلنت مصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، وذلك على النحو التالي:

الحوض الشرقي: